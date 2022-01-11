В МЧС прокомментировали пожар в общежитии в Кузнецке

11.01.2022 | 09:48

В ГУ МЧС России по Пензенской области предоставили официальную информацию о пожаре, произошедшем в общежитии в Кузнецке.

Сигнал о возгорании в здании на улице 60-летия ВЛКСМ, 1, поступил 7 января в 19:48. На место выехали 10 сотрудников ведомства на трех спецавтомобилях.

Как оказалось, в одной из комнат общежития загорелись постельные принадлежности на диване. Был спасен мужчина 1998 года рождения.

«Причина пожара устанавливается», - подчеркнули в ГУ МЧС.

Ранее глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский рассказал, что в результате возгорания никто не пострадал. Предполагаемого виновника ЧП он назвал «веселым товарищем». В ближайшее время специалисты должны провести оценку материального ущерба.