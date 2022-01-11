Происшествия

В Пензенской области мужчина поджег общежитие

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В Кузнецке во время новогодних каникул произошел пожар, причиной которого был поджог. Об этом стало известно на оперативном совещании, прошедшем в местной мэрии в понедельник, 10 января.

Глава администрации Сергей Златогорский отметил, что благодаря активной профилактической работе чрезвычайных ситуаций в праздники удалось избежать. Однако без происшествий не обошлось.

«Был очень неприятный пожар на ул. 60-летия ВЛКСМ в общежитии. Все службы сработали оперативно. Ни на этом, ни на других пожарах пострадавших нет», - пояснил мэр.

В одной из квартир, которую залили водой при тушении пламени, живет семья с двумя детьми. Люди обратились за помощью в мэрию, и Сергей Златогорский поручил ее оказать.

В ближайшее время специалисты проведут оценку материального ущерба, причиненного огнем в общежитии.

«Там речь идет о поджоге, я так понял», - уточнил один из участников оперативного совещания. Златогорский подтвердил его слова.

«Я хотел бы поблагодарить управляющую компанию. Очень оперативно появились на месте специалисты, восстановили электричество. Неплохо это дело сработали», - подчеркнул глава администрации. О предполагаемом виновнике пожара он отозвался так: «Товарищ веселый попался. Натворил делов».

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Неплохо это дело сработали», - подчеркнул глава администрации. О предполагаемом виновнике пожара он отозвался так: «Товарищ веселый попался. Натворил делов».
Делов говоришь?

Гость||

Красава!

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