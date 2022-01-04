Происшествия

В Никольском районе сельчанин погиб при пожаре

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В понедельник, 3 января, в Пензенской области почти одновременно произошло два пожара, в одном погиб человек.

Первое сообщение поступило на пульт дежурного МЧС в 12:32. В Кузнецке загорелся дом № 23 на улице Куйбышева.

Здание тушили 16 человек личного состава, прибывшие на 4 спецавтомобилях.

В одноэтажном кирпичном доме площадью 96 кв. м, крытом шифером по деревянной обрешетке, не осталось кровли, выгорели весь чердак и внутренние помещения на площади 32 кв. м.

Пожарные спасли из огня 77-летнюю хозяйку дома.

В 12:47 поступил сигнал о пожаре в селе Аришка Никольского района. Для борьбы с огнем прибыли 9 человек, привлекалось 3 единицы техники.

«В тушении пожара также принимали участие добровольцы», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Пламя охватило срубовый дом площадью 35 кв. м. Здание полностью выгорело внутри, огонь уничтожил и дощатый сарай площадью 12 кв. м.

В пожаре погиб 66-летний мужчина.

В обоих случаях причины возгорания устанавливают специалисты.

2 января на заседании в правительстве губернатор Олег Мельниченко обсудил ситуацию с пожарами в Пензенской области. За два дня произошло 11 пожаров, в результате которых погибло 7 человек. С того же дня в Пензе до 9 января включительно введен особый противопожарный режим.

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Источник — фото пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области
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Гость||

Пусть Козлов свечку поставит, такого что началось при нем не было никогда

Гость||

Петух расправил свои горячие крылья там и забрал человека

Гость||

Мощные котлы наверно на отоплении

Имя: Гость
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