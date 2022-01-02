За два дня в области случилось 11 пожаров, 7 человек погибли

02.01.2022 | 19:10

То, что произошло в первые два дня 2022 года, всерьез обеспокоило губернатора. Предупредительных мер, которые были приняты, оказалось недостаточно для предотвращения трагедий.

«Это то, о чем я говорил перед Новым годом: надо проводить профилактическую работу. И пожары у нас практически по всем районам, в том числе и в городе Пензе», - подчеркнул глава региона Олег Мельниченко.

В самом начале 2022 года в области зарегистрировано 11 пожаров, которые унесли жизни 7 человек. По сравнению с аналогичным периодом 2021-го число возгораний уменьшилось, а вот жертв стало больше.

«1 января произошел пожар в Пензе на улице Ватутина, 39, в трехквартирном жилом доме, погибло два человека. Причина - неосторожность при курении. Также 1-го числа произошел пожар в надворных постройках по адресу улица Аустрина, 114, погиб один человек - женщина 1939 года рождения. Причина - нарушение правил эксплуатации электрооборудования», - рассказал начальник ГУ МЧС России по области Дмитрий Козлов.

Не удалось избежать трагедий в Нижнем Ломове и Каменке.

«Предполагаемая причина гибели людей во всех случаях - отравление продуктами горения при пожаре. Со слов соседей, большинство, конечно, были в состоянии алкогольного опьянения», - добавил Дмитрий Козлов.

Подводя итоги работы оперативного штаба, губернатор распорядился увеличить число пожарно-профилактических групп, которые задействованы в проведении рейдов по частному сектору. До окончания новогодних каникул еще как минимум неделя.