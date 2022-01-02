Сетевое издание|18+|Воскресенье|2 янв 2022|20:38
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-14oC
-13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-15oC
-14oC
Завтра | Облачно |

Происшествия

За два дня в области случилось 11 пожаров, 7 человек погибли

Печать

То, что произошло в первые два дня 2022 года, всерьез обеспокоило губернатора. Предупредительных мер, которые были приняты, оказалось недостаточно для предотвращения трагедий.

«Это то, о чем я говорил перед Новым годом: надо проводить профилактическую работу. И пожары у нас практически по всем районам, в том числе и в городе Пензе», - подчеркнул глава региона Олег Мельниченко.

В самом начале 2022 года в области зарегистрировано 11 пожаров, которые унесли жизни 7 человек. По сравнению с аналогичным периодом 2021-го число возгораний уменьшилось, а вот жертв стало больше.

«1 января произошел пожар в Пензе на улице Ватутина, 39, в трехквартирном жилом доме, погибло два человека. Причина - неосторожность при курении. Также 1-го числа произошел пожар в надворных постройках по адресу улица Аустрина, 114, погиб один человек - женщина 1939 года рождения. Причина - нарушение правил эксплуатации электрооборудования», - рассказал начальник ГУ МЧС России по области Дмитрий Козлов.

Не удалось избежать трагедий в Нижнем Ломове и Каменке.

«Предполагаемая причина гибели людей во всех случаях - отравление продуктами горения при пожаре. Со слов соседей, большинство, конечно, были в состоянии алкогольного опьянения», - добавил Дмитрий Козлов.

Подводя итоги работы оперативного штаба, губернатор распорядился увеличить число пожарно-профилактических групп, которые задействованы в проведении рейдов по частному сектору. До окончания новогодних каникул еще как минимум неделя.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
0
0
0
0
 
Гость||

Зима сезон Петуха

Гость||

Не блюдут традиции?

Гость||

Петух разбушевался

Гость||

Традиции Петуха!

Гость||

Проделки Петуха!

Гость||

Праздники сезон Петуха

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте