Каменские следователи разбираются в обстоятельствах смерти водителя

В Каменском районе начали доследственную проверку по факту гибели 43-летнего жителя села Кевдо-Мельситово.
Установлено, что около 3:00 воскресенья, 2 января, он уехал из дома на автомобиле. Утром на улице Чапаева глава сельсовета нашел тело сельчанина внутри сгоревшей машины.
«При осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.
Сейчас следователи устанавливают причины и обстоятельства возгорания автомобиля и гибели мужчины. После проверки будет принято процессуальное решение.
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penzainform.ru писал(a):Молния,крестик не носил?