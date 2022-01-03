Каменские следователи разбираются в обстоятельствах смерти водителя

03.01.2022 | 08:26

В Каменском районе начали доследственную проверку по факту гибели 43-летнего жителя села Кевдо-Мельситово.

Установлено, что около 3:00 воскресенья, 2 января, он уехал из дома на автомобиле. Утром на улице Чапаева глава сельсовета нашел тело сельчанина внутри сгоревшей машины.

«При осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Сейчас следователи устанавливают причины и обстоятельства возгорания автомобиля и гибели мужчины. После проверки будет принято процессуальное решение.