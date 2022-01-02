В селе Кевдо-Мельситово нашли сгоревшую машину с погибшим внутри

02.01.2022 | 18:00

Сразу два смертельных пожара произошли в одном небольшом населенном пункте Каменского района. В Кевдо-Мельситове в огне погибли три человека.

На улице Ленина загорелся частный жилой дом.

«Обгорели потолок и стены на площади 60 квадратных метров. К сожалению, погибли две женщины, 1955 и 1959 года рождения. На тушение пожара привлекались силы и средства Каменского пожарно-спасательного гарнизона, пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки», - рассказала начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

По предварительной версии, причина пожара - технического характера и связана с электропроводкой.

Другое чрезвычайное происшествие случилось на улице Чапаева. Глава сельсовета обнаружил стоявшую там обгоревшую машину, внутри которой находился погибший человек. Его личность установлена - это мужчина 1978 года рождения.