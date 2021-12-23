Волонтеры прекратили поиски жителя Бессоновского района

Утром в четверг, 23 декабря, волонтеры сообщили о прекращении поисков 41-летнего жителя села Пыркино Бессоновского района.
На странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети Instagram появилась информация о том, что мужчина найден погибшим. Добровольцы выразили соболезнования родным и близким.
Местонахождение сельчанина было неизвестно с 4 декабря. На его поиски были ориентированы как волонтеры, так и сотрудники полиции.
Правоохранительные структуры гибель мужчины пока не прокомментировали.
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