Волонтеры прекратили поиски жителя Бессоновского района

23.12.2021 | 08:14

Утром в четверг, 23 декабря, волонтеры сообщили о прекращении поисков 41-летнего жителя села Пыркино Бессоновского района.

На странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети Instagram появилась информация о том, что мужчина найден погибшим. Добровольцы выразили соболезнования родным и близким.

Местонахождение сельчанина было неизвестно с 4 декабря. На его поиски были ориентированы как волонтеры, так и сотрудники полиции.

Правоохранительные структуры гибель мужчины пока не прокомментировали.