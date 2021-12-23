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Происшествия

Волонтеры прекратили поиски жителя Бессоновского района

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Утром в четверг, 23 декабря, волонтеры сообщили о прекращении поисков 41-летнего жителя села Пыркино Бессоновского района.

На странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети Instagram появилась информация о том, что мужчина найден погибшим. Добровольцы выразили соболезнования родным и близким.

Местонахождение сельчанина было неизвестно с 4 декабря. На его поиски были ориентированы как волонтеры, так и сотрудники полиции.

Правоохранительные структуры гибель мужчины пока не прокомментировали.

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Источник — www.instagram.com/lizaalert58
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Гость||

Поиски?

Это когда детишки спамят в соц сетях?

Гость||

Гость писал(a):

Это когда детишки спамят в соц сетях?
Твою съехавшую крышу ничего уже не лечит? Ну дурак-дураком!

Гость||

Гость писал(a):

Это когда детишки спамят в соц сетях?
Это ты, урод, спамишь. И люди работают, другим помогают.

Имя: Гость
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