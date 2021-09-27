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Происшествия

На улице Карпинского в Пензе загорелся Renault

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В Пензе на улице Карпинского загорелась легковушка. Инцидент произошел вечером в воскресенье, 26 сентября.

На кадрах с места события, появившихся в социальной сети «ВКонтакте», - стоящий рядом с пешеходным переходом автомобиль. Из-под капота вырываются дым и языки пламени. К машине спешат люди с огнетушителями.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС России прокомментировали случившееся.

Сообщение о возгорании спасатели получили в 17:35. Renault Duster вспыхнул напротив дома № 152. Пламя удалось ликвидировать до прибытия пожарных.

«Выгорел моторный отсек на площади 1 кв. м. В ЧП никто не пострадал», - добавили в пресс-службе.

8 сентября на улице Луначарского напротив автовокзала в Пензе загорелся легковой автомобиль с логотипом Uber. Пламя полностью уничтожило машину.

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Источник — видео Александры Пурыги, vk.com/penza
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Гость||

причина? установят?

Гость||

Бычье надо платить за стоянку

Гость||

Что такое происходит в Пензе, что у вас регулярно горят машины? Не поджигатели ли орудуют?

Гость||

Колхозное гбо?

Гость||

Ищу пapня который будет меня тpаxaть) Паpни скоpострелы мимо) Я хочу yдовлетвоpять все свои потpебнoсти и чтобы паpень лизaл все мои дыpoчки и дaвал в poтик. Нaписать в пpиват:---- http://me.sv/id373472

Имя: Гость
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