На улице Карпинского в Пензе загорелся Renault

27.09.2021 | 09:23

В Пензе на улице Карпинского загорелась легковушка. Инцидент произошел вечером в воскресенье, 26 сентября.

На кадрах с места события, появившихся в социальной сети «ВКонтакте», - стоящий рядом с пешеходным переходом автомобиль. Из-под капота вырываются дым и языки пламени. К машине спешат люди с огнетушителями.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС России прокомментировали случившееся.

Сообщение о возгорании спасатели получили в 17:35. Renault Duster вспыхнул напротив дома № 152. Пламя удалось ликвидировать до прибытия пожарных.

«Выгорел моторный отсек на площади 1 кв. м. В ЧП никто не пострадал», - добавили в пресс-службе.

8 сентября на улице Луначарского напротив автовокзала в Пензе загорелся легковой автомобиль с логотипом Uber. Пламя полностью уничтожило машину.