На улице Луначарского в Пензе огонь уничтожил такси

В среду, 8 сентября, на улице Луначарского в Пензе загорелся легковой автомобиль с логотипом Uber.
Фото с места событий появились в группе пензенских автомобилистов в соцсети «ВКонтакте».
«Напротив автовокзала. Горит машина такси. Время 16:10. Пострадавших нет», - сообщил автор.
С пламенем, охватившим машину, боролись сотрудники МЧС.
Тем не менее, судя по кадрам, огонь полностью уничтожил авто.
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penzainform.ru писал(a):Это карма. Таксисты оборзели. Возят на технически неисправных и нелегально переоборудованных машинах и жалуются что катают нищебродов.