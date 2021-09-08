Происшествия

На улице Луначарского в Пензе огонь уничтожил такси

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В среду, 8 сентября, на улице Луначарского в Пензе загорелся легковой автомобиль с логотипом Uber.

Фото с места событий появились в группе пензенских автомобилистов в соцсети «ВКонтакте».

«Напротив автовокзала. Горит машина такси. Время 16:10. Пострадавших нет», - сообщил автор.

С пламенем, охватившим машину, боролись сотрудники МЧС.

Тем не менее, судя по кадрам, огонь полностью уничтожил авто.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

В среду, 8 сентября, на улице Луначарского в Пензе загорелся легковой автомобиль с логотипом Uber.
Это карма. Таксисты оборзели. Возят на технически неисправных и нелегально переоборудованных машинах и жалуются что катают нищебродов.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Пострадавших нет
По счастливой случайности такси вспыхнуло не в пробке с пассажирами в салоне.

Гость||

17:26 Так и есть, карма не карма, но Господь всё видит, всё знает, всех поименно наказывает. Этот видимо здорово прогневил, покамест только машина пострадала, звоночек прозвучал. И не надо смеяться, так просто в этом мире ничего не происходит.

Гость||

Металлисты прокляли?

Гость||

Xочeшь сyпepскoго ceкcа с кpаcивыми нeзнaкомкaми? если да, то пеpеxоди и pегистpиpyйся, здecь все дeвки дaют бecплатнo и анoнимнo ----- http://bit.do/vsisky

Имя: Гость
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