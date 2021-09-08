На улице Луначарского в Пензе огонь уничтожил такси

08.09.2021 | 17:07

В среду, 8 сентября, на улице Луначарского в Пензе загорелся легковой автомобиль с логотипом Uber.

Фото с места событий появились в группе пензенских автомобилистов в соцсети «ВКонтакте».

«Напротив автовокзала. Горит машина такси. Время 16:10. Пострадавших нет», - сообщил автор.

С пламенем, охватившим машину, боролись сотрудники МЧС.

Тем не менее, судя по кадрам, огонь полностью уничтожил авто.