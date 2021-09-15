В Пензенской области женщина пошла за грибами и заблудилась

15.09.2021 | 09:39

В Пензенской области спасли женщину, отправившуюся на сбор грибов и не сумевшую найти дорогу из леса. Инцидент произошел во вторник, 14 сентября.

«В 15:55 в поисково-спасательную службу поступил звонок от женщины: при сборе грибов она заблудилась в лесном массиве в районе СНТ «Малиновка», - рассказали представители Пензенского пожарно-спасательного центра.

Сотрудники службы сориентировали потерявшуюся женщину на местности, а затем прибыли в указанный ей район и приступили к поискам.

В результате женщину благополучно нашли и по ее просьбе доставили в Пензу. Она не пострадала, медицинская помощь не потребовалась.

5 сентября похожий инцидент произошел в районе села Александровка Бессоновского района. Там потерялась 75-летняя пенсионерка.

Еще несколько человек были спасены в Пензенской области в июле и августе.