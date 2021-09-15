Происшествия

В Пензенской области женщина пошла за грибами и заблудилась

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В Пензенской области спасли женщину, отправившуюся на сбор грибов и не сумевшую найти дорогу из леса. Инцидент произошел во вторник, 14 сентября.

«В 15:55 в поисково-спасательную службу поступил звонок от женщины: при сборе грибов она заблудилась в лесном массиве в районе СНТ «Малиновка», - рассказали представители Пензенского пожарно-спасательного центра.

Сотрудники службы сориентировали потерявшуюся женщину на местности, а затем прибыли в указанный ей район и приступили к поискам.

В результате женщину благополучно нашли и по ее просьбе доставили в Пензу. Она не пострадала, медицинская помощь не потребовалась.

5 сентября похожий инцидент произошел в районе села Александровка Бессоновского района. Там потерялась 75-летняя пенсионерка.

Еще несколько человек были спасены в Пензенской области в июле и августе.

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Источник — фото Pixabay.com
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Гость||

С голодухи или от дури своей одни в лес ломятся?

Гость||

Зачем в одиночку ходить в лес?Хорошо,что нашли!

Гость||

А что грибы разве есть?

Гость||

Гость писал(a):

Зачем в одиночку ходить в лес?
Места "хлебные" казать не жалают... Всё моёёёёёёёёёё

Да духа леса не благодарят,когда в его владения заходят.

Имя: Гость
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