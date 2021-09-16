В Пензе следователи выясняют обстоятельства ЧП с баллончиком

16.09.2021 | 20:10

По факту распыления перцового баллончика в одной из школ Пензы начата доследственная проверка.

«По предварительной информации, инцидент произошел на перемене в помещении, где занимались учащиеся шестого класса. Перцовый баллончик принесен в школу одной из учениц», - уточнила старший помощник руководителя СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Всех детей осмотрели медработники. Госпитализация никому не потребовалась.

В настоящее время следователь устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Произошедшее может быть расценено как халатность (ч. 1 ст. 293 УК РФ) сотрудников образовательного учреждения, допустивших наличие у ученицы перцового баллончика.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - резюмировала Махницкая.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел в 63-й школе на улице Онежской. Как оказалось, ученица шестого класса с разрешения родителей ежедневно носит баллончик с собой в качестве защиты от неадекватных соседей в подъезде.

После первого урока она случайно распылила вещество. Всех детей немедленно вывели из класса, помещение проветрили.