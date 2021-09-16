Происшествия

В Пензе следователи выясняют обстоятельства ЧП с баллончиком

Печать

По факту распыления перцового баллончика в одной из школ Пензы начата доследственная проверка.

«По предварительной информации, инцидент произошел на перемене в помещении, где занимались учащиеся шестого класса. Перцовый баллончик принесен в школу одной из учениц», - уточнила старший помощник руководителя СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Всех детей осмотрели медработники. Госпитализация никому не потребовалась.  

В настоящее время следователь устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Произошедшее может быть расценено как халатность (ч. 1 ст. 293 УК РФ) сотрудников образовательного учреждения, допустивших наличие у ученицы перцового баллончика.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - резюмировала Махницкая.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел в 63-й школе на улице Онежской. Как оказалось, ученица шестого класса с разрешения родителей ежедневно носит баллончик с собой в качестве защиты от неадекватных соседей в подъезде.

После первого урока она случайно распылила вещество. Всех детей немедленно вывели из класса, помещение проветрили.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Гость||

еще бы травмат ей разрешили носить ненормальные родители

Гость||

интересно с какого возраста можно пользоваться газовым баллончиком, есть ли возрастные ограничения?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте