Соцсети: Шестиклассница принесла в школу перцовый баллончик

16.09.2021 | 16:10

В четверг, 16 сентября, в пензенской школе, расположенной на Онежской улице, случилось ЧП. О нем широкой общественности сообщил пользователь соцсети Instagram.

«Говорят, сегодня в 63-й школе шестиклассница принесла перцовый баллончик, 11 человек пострадало, 2 скорых. Это наши дети. Пора менять идеологию воспитания, она деградировала за последние годы», - высказался автор комментария, опубликованного под одним из постов врио губернатора Олега Мельниченко.

Обеспокоенному горожанину ответил представитель администрации Пензы.

«Все дети здоровы, находятся дома. С родителями проведена беседа», - говорится в сообщении.