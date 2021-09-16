Соцсети: Шестиклассница принесла в школу перцовый баллончик

В четверг, 16 сентября, в пензенской школе, расположенной на Онежской улице, случилось ЧП. О нем широкой общественности сообщил пользователь соцсети Instagram.
«Говорят, сегодня в 63-й школе шестиклассница принесла перцовый баллончик, 11 человек пострадало, 2 скорых. Это наши дети. Пора менять идеологию воспитания, она деградировала за последние годы», - высказался автор комментария, опубликованного под одним из постов врио губернатора Олега Мельниченко.
Обеспокоенному горожанину ответил представитель администрации Пензы.
«Все дети здоровы, находятся дома. С родителями проведена беседа», - говорится в сообщении.
Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.
Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.
Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.
Всё хорошо,прекрасная маркиза,
Всё хорошо, всё хорошо! - Так считает какой-то клерк из аж самой администрации.