Стали известны подробности ЧП с баллончиком в пензенской школе

16.09.2021 | 16:38

Сетевому изданию «ПензаИнформ» стали известны подробности ЧП с перцовым баллончиком, случившегося в городской школе № 63 в четверг, 16 сентября.

Как оказалось, ученица шестого класса с разрешения родителей ежедневно носит баллончик с собой в качестве защиты от неадекватных соседей в подъезде.

После первого урока она случайно распылила вещество. Всех детей немедленно вывели из класса, помещение проветрили.

Десять человек, у которых першило в горле, доставили в больницу, после осмотра медики отпустили их домой.

Сотрудники ПДН проводят проверку по факту случившегося.