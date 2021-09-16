Стали известны подробности ЧП с баллончиком в пензенской школе

Сетевому изданию «ПензаИнформ» стали известны подробности ЧП с перцовым баллончиком, случившегося в городской школе № 63 в четверг, 16 сентября.
Как оказалось, ученица шестого класса с разрешения родителей ежедневно носит баллончик с собой в качестве защиты от неадекватных соседей в подъезде.
После первого урока она случайно распылила вещество. Всех детей немедленно вывели из класса, помещение проветрили.
Десять человек, у которых першило в горле, доставили в больницу, после осмотра медики отпустили их домой.
Сотрудники ПДН проводят проверку по факту случившегося.
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penzainform.ru писал(a):Теперь ее родителям нужно выставить счет за медицинские услуги этим десяти человекам.