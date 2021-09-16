Происшествия

Стали известны подробности ЧП с баллончиком в пензенской школе

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Сетевому изданию «ПензаИнформ» стали известны подробности ЧП с перцовым баллончиком, случившегося в городской школе № 63 в четверг, 16 сентября.

Как оказалось, ученица шестого класса с разрешения родителей ежедневно носит баллончик с собой в качестве защиты от неадекватных соседей в подъезде.

После первого урока она случайно распылила вещество. Всех детей немедленно вывели из класса, помещение проветрили.

Десять человек, у которых першило в горле, доставили в больницу, после осмотра медики отпустили их домой.

Сотрудники ПДН проводят проверку по факту случившегося.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Десять человек, у которых першило в горле, доставили в больницу, после осмотра медики отпустили их домой.
Теперь ее родителям нужно выставить счет за медицинские услуги этим десяти человекам.

Гость||

Походу это не соседи а родители в неадеквате

Гость||

penzainform.ru писал(a):

она случайно распылила вещество.
На себя не попала?

Гость||

Лучше бы принесла предмет из интим магазина

Гость||

Скоро со стволами в эти школы начнут ходить. Чуть чё не по ихнему сразу пальбу откроют

Гость||

Школа 63.... Ещё тот гaдюшHик

Гость||

Бывают такие соседи, чванливым мамашам из дорогих домов не понять

Гость||

Отчим у этой барышни неадекватный.

Имя: Гость
Комментарий:

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