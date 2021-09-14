В Засечном полиция задержала голого мужчину, выпавшего из окна

14.09.2021 | 18:05

Во вторник, 14 сентября, в соцсети «ВКонтакте» появилось фото обнаженного человека, которого полиция задержала в селе Засечном Пензенского района.

На фото запечатлен мужчина, стоящий на коленях и заложивший руки за голову. На нем нет ни одной детали гардероба. Перед странным персонажем стоят двое правоохранителей.

«Фото в сообщения группы прислали очевидцы событий. Также пишут, что вчера трое голых бегали по улице», - написал автор фото.

Информацию об инциденте уточнили в УМВД России по Пензенской области.

«В 14:21 в отдел полиции по Пензенскому району поступило сообщение из медицинского учреждения, что с высоты третьего этажа упал мужчина. Правоохранители прибыли по адресу и обнаружили обнаженного 38-летнего гражданина. По данному факту проводится проверка», - рассказали в пресс-службе управления.

Это не первый подобный случай. 30 мая 2020-го раздетая женщина пыталась преградить путь проезжающим машинам на проспекте Победы в Пензе. Горожанку, которая, вероятно, была не в себе, забрали правоохранители.

В июле того же года у ворот Новозападного кладбища в Пензе сотрудники Росгвардии задержали человека без одежды. Свидетель событий рассказал порталу PenzaInform.ru, что мужчина вел себя неадекватно и, возможно, находился под влиянием каких-то веществ.

На рассвете 21 июня 2019 года мужчина бегал голышом по одному из пензенских дворов, матерился и бил руками по автомобилям. Он повредил несколько машин. Прибывшие на место событий полицейские вызвали скорую помощь, и медики госпитализировали агрессора в отделение токсикологии.

В сентябре 2012 года по этажам офисного здания на улице Пушкина, которое горожане по старой памяти называют «Гражданпроектом», тоже бегал голый мужчина.