Происшествия

В Бековском районе ребенок скончался после наезда ВАЗа

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В Бековском районе в результате ДТП погиб ребенок. Об этом сообщили в отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД России.

По предварительным данным, авария произошла 30 августа в 19:15 на Школьной улице в селе Вертуновка. 11-летний мальчик двигался на велосипеде. Напротив дома № 81 его сбил 30-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107.

Юного велосипедиста доставили в больницу. Впоследствии он скончался там от полученных травм.

Сейчас в обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

1 мая в Заречном на Зеленой улице 29-летний водитель Mercedes-Benz сбил 18-летнего юношу на велосипеде. Тот скончался на месте происшествия. Автомобилист пытался скрыться, но его задержали.

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Гость||

Дебил деревенский умышленно ребёнка задавил, позавидовал что в Пензе регулярно пешеходов давят, а чем деревня хуже? Сажать таких уродов пьяных и не на поселение, а конкретно за решётку и надолго!

Гость||

08.03 - первый петушок отметился.

Гость||

Очень грамотный заголовок!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

авария произошла 30 августа в 19:15
Заход солнца 18:55, и через 20 минут при пасмурном небе - темень как у кое кого кое где. Спасибо, большое спасибо обывателям, тем кто кричал за отмену перевода времени летнее-зимнее! За темные вечера, опасные из за темноты улицы и дороги...

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