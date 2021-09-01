В Бековском районе ребенок скончался после наезда ВАЗа

01.09.2021 | 07:50

В Бековском районе в результате ДТП погиб ребенок. Об этом сообщили в отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД России.

По предварительным данным, авария произошла 30 августа в 19:15 на Школьной улице в селе Вертуновка. 11-летний мальчик двигался на велосипеде. Напротив дома № 81 его сбил 30-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107.

Юного велосипедиста доставили в больницу. Впоследствии он скончался там от полученных травм.

Сейчас в обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

1 мая в Заречном на Зеленой улице 29-летний водитель Mercedes-Benz сбил 18-летнего юношу на велосипеде. Тот скончался на месте происшествия. Автомобилист пытался скрыться, но его задержали.