В Бековском районе ребенок скончался после наезда ВАЗа

В Бековском районе в результате ДТП погиб ребенок. Об этом сообщили в отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД России.
По предварительным данным, авария произошла 30 августа в 19:15 на Школьной улице в селе Вертуновка. 11-летний мальчик двигался на велосипеде. Напротив дома № 81 его сбил 30-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107.
Юного велосипедиста доставили в больницу. Впоследствии он скончался там от полученных травм.
Сейчас в обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники Госавтоинспекции.
1 мая в Заречном на Зеленой улице 29-летний водитель Mercedes-Benz сбил 18-летнего юношу на велосипеде. Тот скончался на месте происшествия. Автомобилист пытался скрыться, но его задержали.
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Дебил деревенский умышленно ребёнка задавил, позавидовал что в Пензе регулярно пешеходов давят, а чем деревня хуже? Сажать таких уродов пьяных и не на поселение, а конкретно за решётку и надолго!