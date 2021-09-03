Происшествия

Пензенцев попросили сдать кровь для пострадавшего на стройке

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Молодой человек, пострадавший при падении с высоты на строительной площадке в Арбекове, находится в больнице в крайне тяжелом состоянии. Об этом рассказал в социальных сетях его брат.

«На днях мой брат, Ситников Алексей, упал с высоты 6-го этажа (на стройке). Его коллега разбился насмерть. Леша находится на грани жизни и смерти! Срочно нужна кровь! Любая!» - обратился юноша к жителям Пензы.

По его словам, брату сделали операцию, но улучшения пока нет. Требуется переливание крови.

«Пожалуйста, кто может, сдайте на имя Ситникова Алексея Сергеевича, 11.10.1999 год рождения», - попросил родственник пострадавшего.

Доноров ждут в областном клиническом центре крови на улице Клары Цеткин, 41а, с 8:00 до 13:00. По словам сотрудников медицинского учреждения, сейчас в регионе требуется любая донорская кровь: «Наш #донорскийсветофор по-прежнему остается красным, а это значит, что сложилась повышенная потребность в крови всех групп».

Трагический инцидент на стройке в Арбекове произошел вечером 30 августа. Двое рабочих (21-летний Алексей Ситников и его коллега 48 лет) обрабатывали монтажной пеной бетонные конструкции и упали с деревянной платформы. Обоих доставили в больницу, но спасти старшего не удалось. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

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Гость||

Помоги Господи!!!!!

Гость||

Думаешь поможет

Гость||

А почему любая у этого пострадавшего определенная группа или вы под этим соусом хотите запас крови пополнить.

Гость||

Просят у горожан кровь сдать когда запасов плазмы не хватает и донорские пункты не справляются. У нас техногенная катастрофа произошла? Десятки раненых? или он мля что? Гуливер? 100-120- литров ему требуется? Чё позоритесь медики лохи?

Имя: Гость
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