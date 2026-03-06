В Белинском районе в ДТП погиб водитель КамАЗа

В четверг, 5 марта, на трассе Тамбов - Пенза в Белинском районе случилось ДТП, которое унесло жизнь человека.

По предварительным данным, в 20:20 на 191-м километре дороги (недалеко от поворота на село Аргамаково) столкнулись фура Scania под управлением 62-летнего мужчины и КамАЗ с 41-летним водителем.

В аварии смертельные травмы получил мужчина, управлявший КамАЗом. Он скончался на месте.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной ГАИ.

В ночь на 25 февраля на трассе М-5 под селом Вирга Нижнеломовского района столкнулись грузовик Fruehauf и Toyota Land Cruiser Prado. В ДТП погиб 32-летний водитель легковой машины.

Фото 2 - «Пенза Новости».