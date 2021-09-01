В Пензе погиб один из сорвавшихся с высоты строителей

01.09.2021 | 08:41

В Пензе погиб один из мужчин, сорвавшихся с высоты на стройплощадке в Арбекове. Об этом сообщили представители регионального СУ СК РФ вечером во вторник, 31 августа.

«По данным следствия, 30 августа во время производства работ по пропениванию бетонных конструкций в строящемся доме, расположенном на улице Серпуховской, двое рабочих упали с деревянной основы, расположенной на уровне шестого этажа», - уточнили в СУ СК РФ.

На место происшествия вызвали медиков и спасателей. Пострадавших на спинальных щитах транспортировали в автомобиль скорой помощи. Спасти старшего (48-летнего) не удалось. Он скончался. Второй (в возрасте 22 лет) получил телесные повреждения, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 1, 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, по неосторожности повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека).

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и выясняют, кто ответственен за соблюдение требований охраны труда. Расследование продолжается.