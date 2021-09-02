Происшествия

В ДТП в Рязанской области погиб 48-летний пензенец

Печать

Вечером в среду, 1 сентября, в социальной сети «ВКонтакте» появилось видео с места автокатастрофы на трассе М5 «Урал».

«ДТП, Рязанская область (возможно с участием нашего земляка, он погиб). Время 18:20», - уточнил время и место автор.

В УМВД России по Рязанской области сообщили подробности трагедии.

Около 15:10 в Шиловском районе, на 265-м километре автодороги М5 «Урал», 48-летний житель Пензенской области, по предварительной информации, не справился с управлением автомобилем.

Его «Лада» выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовым Volvo с прицепом, за рулем которого находился 26-летний житель Московской области.

Водитель «Лады» от полученных травм скончался на месте ДТП, 18-летний и 23-летний пассажиры легковушки получили травмы и были госпитализированы.

«По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются», - добавили в пресс-службе рязанского управления Госавтоинспекции.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — видео vk.com/sova_penza, фото 62.мвд.рф
0
0
0
0
 
Гость||

мир праху его

Гость||

скорейшего выздоровления погибшему

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте