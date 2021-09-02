В ДТП в Рязанской области погиб 48-летний пензенец

02.09.2021 | 10:06

Вечером в среду, 1 сентября, в социальной сети «ВКонтакте» появилось видео с места автокатастрофы на трассе М5 «Урал».

«ДТП, Рязанская область (возможно с участием нашего земляка, он погиб). Время 18:20», - уточнил время и место автор.

В УМВД России по Рязанской области сообщили подробности трагедии.

Около 15:10 в Шиловском районе, на 265-м километре автодороги М5 «Урал», 48-летний житель Пензенской области, по предварительной информации, не справился с управлением автомобилем.

Его «Лада» выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовым Volvo с прицепом, за рулем которого находился 26-летний житель Московской области.

Водитель «Лады» от полученных травм скончался на месте ДТП, 18-летний и 23-летний пассажиры легковушки получили травмы и были госпитализированы.

«По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются», - добавили в пресс-службе рязанского управления Госавтоинспекции.