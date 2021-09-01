В пензенском автопарке ответили на обвинения в избиении пассажирки

01.09.2021 | 08:34

В Пензе продолжается выяснение обстоятельств конфликта, предположительно произошедшего между водителем такси и пассажиркой.

О случившемся стало известно 29 августа. В городских сообществах в социальных сетях появился рассказ горожанки, чью дочь якобы избил таксист, с фотографиями девушки. По словам женщины, агрессию мужчины вызвало то, что оплатить проезд ему предложили мелочью.

В полиции тогда уточнили, что сообщение об инциденте на улице Терешковой поступило в 03:29. Пострадавшая - девушка 1996 года рождения.

31 августа на ситуацию обратил внимание телеграм-канал Mash. Была опубликована версия представителя автопарка. По его словам, водитель забрал девушку из питейного заведения. Поездка была короткой, стоила 49 рублей. Оплата должна была списаться с карты, но денег на счету не оказалось. Тогда девушка стала искать мелочь, нашла всего 40 рублей.

«Водитель, соответственно, и за 40 рублей был согласен, потому что вся эта ситуация затянулась приблизительно на 40 минут. Она отдала 40 рублей и вышла, вот. И она, по моим данным личным, упала», - пояснил представитель автопарка.

Разобраться во всех обстоятельствах случившегося и выяснить, что произошло на самом деле, предстоит сотрудникам полиции.