Происшествия

В пензенском автопарке ответили на обвинения в избиении пассажирки

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В Пензе продолжается выяснение обстоятельств конфликта, предположительно произошедшего между водителем такси и пассажиркой.

О случившемся стало известно 29 августа. В городских сообществах в социальных сетях появился рассказ горожанки, чью дочь якобы избил таксист, с фотографиями девушки. По словам женщины, агрессию мужчины вызвало то, что оплатить проезд ему предложили мелочью.

В полиции тогда уточнили, что сообщение об инциденте на улице Терешковой поступило в 03:29. Пострадавшая - девушка 1996 года рождения.

31 августа на ситуацию обратил внимание телеграм-канал Mash. Была опубликована версия представителя автопарка. По его словам, водитель забрал девушку из питейного заведения. Поездка была короткой, стоила 49 рублей. Оплата должна была списаться с карты, но денег на счету не оказалось. Тогда девушка стала искать мелочь, нашла всего 40 рублей.

«Водитель, соответственно, и за 40 рублей был согласен, потому что вся эта ситуация затянулась приблизительно на 40 минут. Она отдала 40 рублей и вышла, вот. И она, по моим данным личным, упала», - пояснил представитель автопарка.

Разобраться во всех обстоятельствах случившегося и выяснить, что произошло на самом деле, предстоит сотрудникам полиции.

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Источник — t.me/breakingmash
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Гость||

Бывает, и слон летает.

Гость||

Мамочку за клевету привлекать будут?

Гость||

Твою - будут. И не только за клевету.

Гость||

Нет веры быдло таксисту!

Гость||

Гость писал(a):

Нет веры быдло таксисту!
среди таксистов спошь сейчас одни козлы

Гость||

Гость писал(a):

Нет веры быдло таксисту!
Ты просто таксистом не работал... А мне приходилось, одно время на своей машине, другое время на арендованной. Так вот, насмотрелся я на курв в себя поверивших, особенно, из питейных заведений. Одну падлу чуть не порвал, в натуре, в 3 ночи ее по адресам каким-то возил, и... в результате у нее денег не оказалось, а я уже домой собирался, обзевался, спать хотелось, а тут еще эта тварь. Крч, бесплатно она у меня покаталась)

Гость||

Вот эта версия, представителей таксопарка, больше похожа на правду. Если таксист потерял 40 минут, а у неё денег не оказалось, да плюс пьяная.

Имя: Гость
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