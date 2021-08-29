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Происшествия

Соцсети: в Пензе молодую горожанку избил таксист

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В воскресенье, 29 августа, в группе «Типичная Пенза» социальной сети «ВКонтакте» появился пост о том, что молодую горожанку избил водитель «Яндекс.Такси».

По словам автора сообщения, пострадавшая - ее дочь. Причиной агрессии шофера якобы послужило то, что девушка стала набирать за проезд мелочью. «К слову, стоимость заказа была 40 рублей, чем она должна была заплатить, неясно», - отметила женщина.

К посту она прикрепила снимки дочери. У пензячки разбито колено, а также есть ссадины на лице.

«Заявление в полицию на него, естественно, уже написано», - поясняется в конце.

В пресс-службе регионального УМВД России факт получения девушкой повреждений подтвердили.

Сетевому изданию «ПензаИнформ» рассказали, что пострадавшая - пензячка 1996 года рождения.

Сообщение об инциденте, который случился на улице Терешковой, в полицию поступило в 03:29. На место немедленно выехали стражи правопорядка.

«В настоящее время устанавливается личность водителя такси. По факту случившегося проводится проверка», - добавили в пресс-службе.

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Источник — фото 2 и 3 Оленьки Ларионовой, vk.com/penza
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Гость||

Всех бы этих бездельников и уродов засадить!

Гость||

Сколько лет водителю-дебилу?

Гость||

Вообще охренели- деньги им не те! Сами то кто? Рокфеллерв местные блин за рулем такси!!! В некоторые машины сесть страшно, водитель ни здрасти, ни до свидания! Сервиса по сути никакого- едешь и думаешь: спасибо, хоть довез в целости и сохранности! А претендуют ведь на "королей дорог" как минимум, еще и чаевых ждут!!!

Гость||

были всегда наглецы,а сейчас наркоманы и психи-без тормозов-через одного. все таксофирмы не за что не отвечают.

Гость||

Вот и вызови такси!Особенно если едешь в больницу с ребенком!Кого набирают на работу?

Гость||

Фигня !! Куда это она ехала за 40 рублей ?

Гость||

Отыгрался кретин на клиентке

Гость||

Интересно куда в ночи 3.29 ехала сея особа!?

Да и за 40 рублей это от подъезда к подъезду.

Много непонятного?!

Гость||

Взялся за куш, не говори, что уклюж

Гость||

и кровь на коленке на лак от ногтей похож нарисовали

Гость||

Гость писал(а):

> Интересно куда в ночи 3.29 ехала сея особа!?

> Да и за 40 рублей это от подъезда к подъезду.

> Много непонятного?!

А тебе может всю ее личную жизнь описать в новостях?

Гость||

Взялся за куш, не говори, что уклюж

Гость||

про свою жизнь лучше напиши!таксуешь поди？

Гость||

Куда можно было ехать за 40руб???что то вранье какое то!

Гость||

Никаких чаевых этому быдлу за рулём!

Платите точно до рубля, как в приложении и требуйте чек!

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
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