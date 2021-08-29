Соцсети: в Пензе молодую горожанку избил таксист

29.08.2021 | 12:51

В воскресенье, 29 августа, в группе «Типичная Пенза» социальной сети «ВКонтакте» появился пост о том, что молодую горожанку избил водитель «Яндекс.Такси».

По словам автора сообщения, пострадавшая - ее дочь. Причиной агрессии шофера якобы послужило то, что девушка стала набирать за проезд мелочью. «К слову, стоимость заказа была 40 рублей, чем она должна была заплатить, неясно», - отметила женщина.

К посту она прикрепила снимки дочери. У пензячки разбито колено, а также есть ссадины на лице.

«Заявление в полицию на него, естественно, уже написано», - поясняется в конце.

В пресс-службе регионального УМВД России факт получения девушкой повреждений подтвердили.

Сетевому изданию «ПензаИнформ» рассказали, что пострадавшая - пензячка 1996 года рождения.

Сообщение об инциденте, который случился на улице Терешковой, в полицию поступило в 03:29. На место немедленно выехали стражи правопорядка.

«В настоящее время устанавливается личность водителя такси. По факту случившегося проводится проверка», - добавили в пресс-службе.