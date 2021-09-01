В Пензенской области пострадали велосипедист и водитель мотороллера

01.09.2021 | 10:48

Во вторник, 31 августа, в Пензенской области пострадали двое водителей двухколесного транспорта. Обе аварии произошли в дневное время на сельских дорогах.

Так, по данным регионального управления ГИБДД, в 11:50 в селе Новые Забалки Городищенского района травмы получил 38-летний мужчина. Двигаясь на мотороллере «Муравей», он не справился с управлением, транспортное средство опрокинулось. Водителя доставили в больницу.

Второе ДТП было зарегистрировано в Неверкинском районе, на дороге, ведущей из райцентра в село Демино.

«По предварительным данным, в 16:00 водитель автомобиля ВАЗ-2172 - мужчина 1965 года рождения - допустил наезд на велосипедиста, мужчину 1998 года рождения. В результате велосипедист получил телесные повреждения и был госпитализирован», - пояснили в УГИБДД.

По фактам обоих ДТП проводятся проверки.

Накануне в Бековском районе погиб 11-летний велосипедист, которого сбил автомобиль ВАЗ-2107 под управлением30-летнего мужчины. Мальчика доставили в больницу, но спасти не смогли.