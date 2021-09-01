Девять сотрудников МЧС потушили машину на ул. 8 Марта

В ночь с 31 августа на 1 сентября в Пензе сгорел автомобиль. Инцидент произошел во дворе дома № 25 на улице 8 Марта.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области рассказали, что сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 2:40. На место происшествия выехали девять сотрудников ведомства и два спецавтомобиля.
«Выгорело подкапотное пространство и передняя часть на площади 2 кв. м автомобиля Hyundai Matrix. Пострадавших и погибших нет», - уточнили в ГУ МЧС.
Что могло стать причиной пожара, пока не сообщается.
В ночь с 26 на 27 августа похожий инцидент произошел на Западной Поляне. На улице Пацаева сгорел Volkswagen Golf.
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penzainform.ru писал(a):Поди где не надо бросил свою жоповозку.