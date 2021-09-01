Происшествия

Девять сотрудников МЧС потушили машину на ул. 8 Марта

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В ночь с 31 августа на 1 сентября в Пензе сгорел автомобиль. Инцидент произошел во дворе дома № 25 на улице 8 Марта.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области рассказали, что сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 2:40. На место происшествия выехали девять сотрудников ведомства и два спецавтомобиля.

«Выгорело подкапотное пространство и передняя часть на площади 2 кв. м автомобиля Hyundai Matrix. Пострадавших и погибших нет», - уточнили в ГУ МЧС.

Что могло стать причиной пожара, пока не сообщается.

В ночь с 26 на 27 августа похожий инцидент произошел на Западной Поляне. На улице Пацаева сгорел Volkswagen Golf.

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Источник — видео vk.com/sova_penza
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Что могло стать причиной пожара, пока не сообщается.
Поди где не надо бросил свою жоповозку.

Гость||

У вас раз в неделю стабильно машина горит в пензе. Какой то серийный поджигатель завёлся походу.

Гость||

Потушили с вертухи

Гость||

зачем тушить если сгорела в итоге

Гость||

Гость писал(a):

зачем тушить если сгорела в итоге
Чтобы соседние не загорелись. Не благодари.

Гость||

Гость писал(a):

Чтобы соседние не загорелись. Не благодари.
обычно горит тот кого подожгли, случайности не случайны

Имя: Гость
Комментарий:

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