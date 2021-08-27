Ночью на Западной Поляне сгорела иномарка

27.08.2021 | 09:02

В ночь с 26 на 27 августа в Пензе произошел пожар. Видео с места происшествия поделился один из подписчиков городского водительского сообщества во «ВКонтакте».

«Горит машина (предположительно, Golf 3) на Западной! Время 21:40», - рассказал очевидец.

На кадрах запечатлено, как машина полыхала открытым огнем.

В ГУ МЧС России по Пензенской области уточнили, что сигнал о возгорании поступил в 21:24. На место происшествия выехали восемь сотрудников ведомства и два спецавтомобиля.

«Сгорел моторный отсек на площади 2 кв. м автомобиля Volkswagen Golf. Пострадавших нет», - добавили представители МЧС.

Что могло стать причиной возгорания, не сообщается.