Сетевое издание|18+|Пятница|27 авг 2021|10:34
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Происшествия

Ночью на Западной Поляне сгорела иномарка

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В ночь с 26 на 27 августа в Пензе произошел пожар. Видео с места происшествия поделился один из подписчиков городского водительского сообщества во «ВКонтакте».

«Горит машина (предположительно, Golf 3) на Западной! Время 21:40», - рассказал очевидец.

На кадрах запечатлено, как машина полыхала открытым огнем.

В ГУ МЧС России по Пензенской области уточнили, что сигнал о возгорании поступил в 21:24. На место происшествия выехали восемь сотрудников ведомства и два спецавтомобиля.

«Сгорел моторный отсек на площади 2 кв. м автомобиля Volkswagen Golf. Пострадавших нет», - добавили представители МЧС.

Что могло стать причиной возгорания, не сообщается.

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Источник — видео vk.com/sova_penza
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Гость||

Это был штраф за парковку на газоне. Отлично.

Гость||

Да пожарные что-то и не спешат его тушить

Гость||

Гость писал(a):

Да пожарные что-то и не спешат его тушить
А это не задача пожарных. Задача пожарных - сберечь окружающие здания и объекты от возгорания и дальнейшего распространения огня.

Гость||

Гость писал(a):

А это не задача пожарных. Задача пожарных - сберечь окружающие здания и объекты от возгорания и дальнейшего распространения огня.
а зачем сберечь окружающие здания и объекты от возгорания?????

Имя: Гость
Комментарий:

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