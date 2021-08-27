Ночью на Западной Поляне сгорела иномарка

В ночь с 26 на 27 августа в Пензе произошел пожар. Видео с места происшествия поделился один из подписчиков городского водительского сообщества во «ВКонтакте».
«Горит машина (предположительно, Golf 3) на Западной! Время 21:40», - рассказал очевидец.
На кадрах запечатлено, как машина полыхала открытым огнем.
В ГУ МЧС России по Пензенской области уточнили, что сигнал о возгорании поступил в 21:24. На место происшествия выехали восемь сотрудников ведомства и два спецавтомобиля.
«Сгорел моторный отсек на площади 2 кв. м автомобиля Volkswagen Golf. Пострадавших нет», - добавили представители МЧС.
Что могло стать причиной возгорания, не сообщается.
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Это был штраф за парковку на газоне. Отлично.