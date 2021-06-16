Происшествия

В Пензе ликвидировали пожар в общежитии на улице Беляева

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48 человек и 13 единиц техники было задействовано на тушении пожара в общежитии № 2 Пензенского государственного университета архитектуры и строительства. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Сигнал о возгорании в здании на улице Беляева, 14, поступил в 16:52.

На место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения. Сотрудники МЧС провели мероприятия по поиску и обнаружению людей в здании.

В 17:14 зафиксирована локализация пожара, в 17:20 - ликвидация открытого горения.

«Уважаемые жители Пензенской области! Будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем, соблюдайте все правила пожарной безопасности и требования эксплуатации электроприборов. Берегите свое жилье и жизнь от огня», - обратились к населению региона сотрудники ведомства.

Источник — фото пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области
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