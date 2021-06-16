В Пензе загорелось общежитие строительного университета

16.06.2021 | 17:12

В среду, 16 июня, появилось сообщение о возгорании общежитии Пензенского государственного университета архитектуры и строительства (ПГУАС).

«Строительный институт. Горит общежитие. Время 16:55», - сообщил автор фото, выложенных в в соцсети «ВКонтакте».

На снимках запечатлены рядом со зданием на улице Беляева пожарные машины и сотрудники МЧС.

В ГУ МЧС России по Пензенской области подтвердили факт ЧП.

«На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Проводятся мероприятия по поиску и обнаружению людей в здании. Информация уточняется», - сообщили в пресс-службе ведомства.