Происшествия

В Пензе загорелось общежитие строительного университета

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В среду, 16 июня, появилось сообщение о возгорании общежитии Пензенского государственного университета архитектуры и строительства (ПГУАС).

«Строительный институт. Горит общежитие. Время 16:55», - сообщил автор фото, выложенных в в соцсети «ВКонтакте».

На снимках запечатлены рядом со зданием на улице Беляева пожарные машины и сотрудники МЧС.

В ГУ МЧС России по Пензенской области подтвердили факт ЧП.

«На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Проводятся мероприятия по поиску и обнаружению людей в здании. Информация уточняется», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Источник — sova_penza
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Гость||

Пожарники сказали без жертв

Гость||

Кто-то денежку решил под ремонт «освоить»?

Гость||

Проезжал мимо. Горело в разных частях здания, но на одном этаже(по-моему). Я увидел 4 очага

Имя: Гость
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