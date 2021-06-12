Пропавший в лесу житель Кузнецка найден погибшим

12.06.2021 | 12:51

В Кузнецке завершены поиски 56-летнего местного жителя, который 9 июня ушел в лес и не вернулся.

Сообщение о розыске было размещено на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте».

Поиски велись даже в темноте. Так, в пятницу, 11 июня, по состоянию на 23:20 на месте работали 15 добровольцев. Готовность выехать утром на помощь изъявили и пензенцы.

Около полудня в субботу, 12 июня, на странице появилась запись «Найден. Погиб. Соболезнования родным и близким».