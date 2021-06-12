Происшествия

Пропавший в лесу житель Кузнецка найден погибшим

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В Кузнецке завершены поиски 56-летнего местного жителя, который 9 июня ушел в лес и не вернулся.

Сообщение о розыске было размещено на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте».

Поиски велись даже в темноте. Так, в пятницу, 11 июня, по состоянию на 23:20 на месте работали 15 добровольцев. Готовность выехать утром на помощь изъявили и пензенцы.

Около полудня в субботу, 12 июня, на странице появилась запись «Найден. Погиб. Соболезнования родным и близким».

Источник — фото vk.com/la_penza
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Гость||

Он шел в лес убивать грибы, но они успели первыми

Гость||

Гость писал(a):

Он шел в лес убивать грибы, но они успели первыми
Ты дебил?

Гость||

ты уродец от рождения маме надо было аборт сделать

Гость||

Сердце что ли...Молодой ещё.Соболезнования.

Гость||

и здесь нет.

Ау, дурачок, ты где?

Гость||

Чож не пишут о причинах?

Гость||

Кроме ковида - остальное запретили

Гость||

Детишки искали искали, да не нашли

Гость||

Погиб, как письмо с фронта. В лесу что, бои местного значения идут ??? .. Разбираться надо, погиб, на корягу напоролся, в болоте как Лиза Бричкина утоп?

Имя: Гость
Комментарий:

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