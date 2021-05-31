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Происшествия

Обнародована информация о новых смертях от COVID-19

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В воскресенье, 30 мая, в Пензенской области зарегистрировали пять смертей от коронавирусной инфекции. Из жизни ушли две женщины и трое мужчин.

Пациенткам было 79 и 86 лет. Обе страдали хронической ишемической болезнью сердца, атеросклерозом, артериальной гипертензией. У старшей выявили также холецистит, у младшей - хронический гастрит и панкреатит, обструктивную болезнь легких, бронхит с серозным воспалением в слизистой, пневмосклероз и ожирение II степени.

Умершим мужчинам было 41 год, 66 лет и 72 года. Кроме COVID-19, они страдали заболеваниями сердечно-сосудистой системы. У младшего был хронический гастрит и пакреатит, у второго - ожирение II степени и мочекаменная болезнь, у старшего - сахарный диабет II типа.

Теперь в Пензенской области официально известно о 808 смертях от коронавирусной инфекции.

«30 мая выписаны 43 человека. Итого выздоровевших - 44 534», - уточнили в пресс-службе регионального правительства.

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Гость||

Давно не писал:КАКая ГЛУПОсть:не может умерать одно и тоже количество жителей каждый день!....

Гость||

Сопутствующие заболевания гастрит и панкреатит это смешно

Гость||

Гость писал(a):

КАКая ГЛУПОсть:не может умерать одно и тоже количество жителей каждый день!...
Видимо план такой. Ни больше ни меньше

Мотовилов (гость)||

Гость писал(а):

> Сопутствующие заболевания гастрит и панкреатит это смешно

==========================================

Да, это так. Но сопутствующие брехуны-медики-статистики-чиновники - это уже очень не смешно.

Имя: Гость
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