Обнародована информация о новых смертях от COVID-19

31.05.2021 | 11:04

В воскресенье, 30 мая, в Пензенской области зарегистрировали пять смертей от коронавирусной инфекции. Из жизни ушли две женщины и трое мужчин.

Пациенткам было 79 и 86 лет. Обе страдали хронической ишемической болезнью сердца, атеросклерозом, артериальной гипертензией. У старшей выявили также холецистит, у младшей - хронический гастрит и панкреатит, обструктивную болезнь легких, бронхит с серозным воспалением в слизистой, пневмосклероз и ожирение II степени.

Умершим мужчинам было 41 год, 66 лет и 72 года. Кроме COVID-19, они страдали заболеваниями сердечно-сосудистой системы. У младшего был хронический гастрит и пакреатит, у второго - ожирение II степени и мочекаменная болезнь, у старшего - сахарный диабет II типа.

Теперь в Пензенской области официально известно о 808 смертях от коронавирусной инфекции.

«30 мая выписаны 43 человека. Итого выздоровевших - 44 534», - уточнили в пресс-службе регионального правительства.