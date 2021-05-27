Снес забор: на ул. Карпинского случилось серьезное ДТП

27.05.2021 | 16:59

В четверг, 27 мая, на улице Карпинского в Пензе случилось очередное ДТП. Сообщение появилось в социальной сети «ВКонтакте».

Судя по кадрам с места происшествия, автомобиль снес забор у домовладения. Очевидцы отметили, что транспортное средство в итоге оказалось в огороде. Авария произошла около 15:00 и спровоцировала автомобильный затор.

В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России сетевому изданию «ПензаИнформ» рассказали, что в настоящий момент на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции.

«По предварительным данным, был наезд на препятствие грузовым автомобилем. Есть информация о пострадавших», - добавили в отделении пропаганды.

23 мая у дома № 2 на улице Карпинского столкнулись четыре автомобиля: две «Лады-Ларгус», Volkswagen Polo и Toyota RAV4. Легковушка с символикой «Яндекс.Такси» опрокинулась. В результате 29-летний пассажир скончался на месте, а 31-летнего водителя и двух других пассажиров, 30-летнюю женщину и 33-летнего мужчину, госпитализировали.