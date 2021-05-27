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Происшествия

Снес забор: на ул. Карпинского случилось серьезное ДТП

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В четверг, 27 мая, на улице Карпинского в Пензе случилось очередное ДТП. Сообщение появилось в социальной сети «ВКонтакте».

Судя по кадрам с места происшествия, автомобиль снес забор у домовладения. Очевидцы отметили, что транспортное средство в итоге оказалось в огороде. Авария произошла около 15:00 и спровоцировала автомобильный затор.

В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России сетевому изданию «ПензаИнформ» рассказали, что в настоящий момент на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции.

«По предварительным данным, был наезд на препятствие грузовым автомобилем. Есть информация о пострадавших», - добавили в отделении пропаганды.

23 мая у дома № 2 на улице Карпинского столкнулись четыре автомобиля: две «Лады-Ларгус», Volkswagen Polo и Toyota RAV4. Легковушка с символикой «Яндекс.Такси» опрокинулась. В результате 29-летний пассажир скончался на месте, а 31-летнего водителя и двух других пассажиров, 30-летнюю женщину и 33-летнего мужчину, госпитализировали.

Источник — фото vk.com/sova_penza, видео tatianalamshina
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Гость||

Опять???? Снова "Яндекс. Такси", ул. Карпинского, жертвы ((((

Гость||

Что то не так с Карпинского...

Гость||

Дебил на зилке. Зацепил обочину понесло на тротуар сбил девушку и до кучи старушку на лавочке. Огород затоптал и забор сломал до кучи иномарку во дворе. Мужик ты попал конкретно

Имя: Гость
Комментарий:

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