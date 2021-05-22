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Происшествия

В ГИБДД рассказали о смертельном ДТП на ул. Карпинского

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В Госавтоинспекции рассказали подробности трагического ДТП, которое произошло в Пензе в субботу, 22 мая.

По предварительным данным, около 17:10 у дома № 2 на улице Карпинского столкнулись четыре транспортных средства: два автомобиля марки «Лада Ларгус», Volkswagen Polo и Toyota RAV4.

В аварии один человек погиб, трое получили травмы различной степени тяжести.

«В настоящее время личности погибшего и раненых устанавливаются, выясняются причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Ранее пользователи соцсетей сообщили, что в автокатастрофе погиб водитель такси и пострадали три пассажира.

Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость||

Требуется ввести штрафы выше 60 кмч, в городе должны ездить машины с скоростью 40-50 кмч так будет безопаснее и меньше шума на дорогах. Сейчас же весь поток машин летит со скоростью 80 кмч.

Гость||

Стрелка в машине погибшего замерла на скорости 110, штрафы не помогут, если человек не понимает всю ответственность езды за авто.

Гость||

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