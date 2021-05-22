В ГИБДД рассказали о смертельном ДТП на ул. Карпинского

В Госавтоинспекции рассказали подробности трагического ДТП, которое произошло в Пензе в субботу, 22 мая.
По предварительным данным, около 17:10 у дома № 2 на улице Карпинского столкнулись четыре транспортных средства: два автомобиля марки «Лада Ларгус», Volkswagen Polo и Toyota RAV4.
В аварии один человек погиб, трое получили травмы различной степени тяжести.
«В настоящее время личности погибшего и раненых устанавливаются, выясняются причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.
Ранее пользователи соцсетей сообщили, что в автокатастрофе погиб водитель такси и пострадали три пассажира.
Требуется ввести штрафы выше 60 кмч, в городе должны ездить машины с скоростью 40-50 кмч так будет безопаснее и меньше шума на дорогах. Сейчас же весь поток машин летит со скоростью 80 кмч.