Пострадали двое: обнародованы подробности ДТП на ул. Карпинского

В отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД сообщили подробности ДТП, которое случилось в четверг, 27 мая, на улице Карпинского в Пензе.
По предварительным данным, около 15:25 напротив дома № 118 57-летний водитель автомобиля ЗИЛ сбил пешехода, девушку 2002 года рождения. После этого он наехал на препятствие и под колесами грузовика оказалась 82-летняя женщина.
Пешеходы получили травмы, медики доставили их в больницу.
Ранее очевидцы в соцсетях поделились снимками с места происшествия. На них - уничтоженный забор домовладения и грузовик, оказавшийся в огороде.
Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются сотрудники Госавтоинспекции.
Нехер через дорогу вышагивать как лошадь на параде может хоть одна курица поймёт что он то сядет и выйдет а она ляжет следующий раз и уже не встанет!!! СПАСИБО ОТЕЦ!!!