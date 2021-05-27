Пострадали двое: обнародованы подробности ДТП на ул. Карпинского

27.05.2021 | 18:11

В отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД сообщили подробности ДТП, которое случилось в четверг, 27 мая, на улице Карпинского в Пензе.

По предварительным данным, около 15:25 напротив дома № 118 57-летний водитель автомобиля ЗИЛ сбил пешехода, девушку 2002 года рождения. После этого он наехал на препятствие и под колесами грузовика оказалась 82-летняя женщина.

Пешеходы получили травмы, медики доставили их в больницу.

Ранее очевидцы в соцсетях поделились снимками с места происшествия. На них - уничтоженный забор домовладения и грузовик, оказавшийся в огороде.

Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются сотрудники Госавтоинспекции.