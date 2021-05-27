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Происшествия

Пострадали двое: обнародованы подробности ДТП на ул. Карпинского

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В отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД сообщили подробности ДТП, которое случилось в четверг, 27 мая, на улице Карпинского в Пензе.

По предварительным данным, около 15:25 напротив дома № 118 57-летний водитель автомобиля ЗИЛ сбил пешехода, девушку 2002 года рождения. После этого он наехал на препятствие и под колесами грузовика оказалась 82-летняя женщина.

Пешеходы получили травмы, медики доставили их в больницу.

Ранее очевидцы в соцсетях поделились снимками с места происшествия. На них - уничтоженный забор домовладения и грузовик, оказавшийся в огороде.

Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

Источник — фото vk.com/sova_penza, видео tatianalamshina
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Гость||

Нехер через дорогу вышагивать как лошадь на параде может хоть одна курица поймёт что он то сядет и выйдет а она ляжет следующий раз и уже не встанет!!! СПАСИБО ОТЕЦ!!!

Гость||

Нехер на Зиле по огородам шастать.

Гость||

Твоих детей и задавят, не думал? Смерть у каждого за спиной,не кликай...

Гость||

Нехер через дорогу вышагивать как лошадь на параде может хоть одна курица поймёт что он то сядет и выйдет а она ляжет следующий раз и уже не встанет!!! СПАСИБО ОТЕЦ!

Ну ты и дегенерат!

Гость||

Гость писал(a):

Ну ты и дегенерат!
и таких дегенератов - жоповозников , как этот глупый мальчик , на наших автодорогах с каждым годом всё больше и больше !

Гость||

Давно пора менять пдд. Димон думал думал и придумал, что пешеход главный на дороге. Вот они и вышагивают не спеша и не поглядев есть транспорт или нет. Пешеход должен быть такой же равноправный как и водитель. Прежде чем выйти на дорогу посмотри направо и налево. Жизнь у всех одна, берегите её.

Гость||

надо запретить нерегулируемые пешеходные переходы и оставить светофоры автоматические, или с кнопкой

Гость||

На 18.41 - не дегенерат. Это имбецил.

Гость||

Девушку не на пешеходном переходе сбили, а на тротуаре... Он уже там её сбил... А поцелую женщину за забором... Она сидела на скамейке...

Гость||

* пожелую женщину

Имя: Гость
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