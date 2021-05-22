Соцсети о ДТП в Пензе: водитель наглухо, пассажиры живые

22.05.2021 | 17:32

В субботу, 22 мая, в Пензе произошло смертельное ДТП, участником которого стал таксомотор.

Сообщения о произошедшем появились в сообществе водителей Пензы в Viber около 17:00. Очевидцы сообщают, что таксист погиб, а два пассажира остались живы.

«Водитель наглухо. 2 пассажира живые. Один пассажир без тапок, но вроде еще живой. Летел сильно, говорят. Видимо, объехать под зеленый всех хотел. И по итогу - чисто в зад «Тойоте», стоящей на светофоре», - описал ДТП один из участников обсуждения.

Также кадры с места события появились в группе соцсети «ВКонтакте». На них запечатлен лежащий на крыше автомобиль с логотипом «Яндекс.Такси». На месте аварии работают несколько бригад скорой помощи.

«Карпинского. 1 труп, 3 в больнице», - добавил автор снимка.

В этот же день еще одна машина «Яндекс.Такси» врезалась в ограждение детской школы искусств на улице Конструкторской (Ахуны).