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Происшествия

Соцсети о ДТП в Пензе: водитель наглухо, пассажиры живые

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В субботу, 22 мая, в Пензе произошло смертельное ДТП, участником которого стал таксомотор.

Сообщения о произошедшем появились в сообществе водителей Пензы в Viber около 17:00. Очевидцы сообщают, что таксист погиб, а два пассажира остались живы.

«Водитель наглухо. 2 пассажира живые. Один пассажир без тапок, но вроде еще живой. Летел сильно, говорят. Видимо, объехать под зеленый всех хотел. И по итогу - чисто в зад «Тойоте», стоящей на светофоре», - описал ДТП один из участников обсуждения.

Также кадры с места события появились в группе соцсети «ВКонтакте». На них запечатлен лежащий на крыше автомобиль с логотипом «Яндекс.Такси». На месте аварии работают несколько бригад скорой помощи.

«Карпинского. 1 труп, 3 в больнице», - добавил автор снимка.

В этот же день еще одна машина «Яндекс.Такси» врезалась в ограждение детской школы искусств на улице Конструкторской (Ахуны).

Источник — фото vk.com/sova_penza, видео invite.viber.com, Чат водителей Пензы
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Гость||

У нас власть вообще есть или нет ? Они будут заниматься проблемой с таксистами или так и будет бардак , и трупы?

Гость||

одним таксистом меньше хоть какое уменьшение опасных племени летунов

Гость||

Без тапок не жилец, проверено.

Гость||

Эти из власти сами бояться за свою жизнь садится в такси, а порядка навести не хотят.

Гость||

Ждем видео с регистратора. Момент ДТП.

Гость||

Вот Мутовкин не зря отказывался от их услуг.

Гость||

Гость писал(a):

Эти из власти сами бояться за свою жизнь садится в такси, а порядка навести не хотят.
Слышь,жертва ЕГ.Выучи,где "Ь" вставлять,а где нет.

Гость||

Что такое 'ЕГ'?)

Гость||

Чудом увернулся от него на предыдущем светофоре гнал он сильно болталое его из стороны в сторону

Гость||

Пассажиры то что ж его не останавливали..

Гость||

На этом участке камеру надо вешать, то на красный летают пешеходов игноря, по прямой разогнался и тормозить не охота.

Гость||

Гость писал(a):

Что такое 'ЕГ'?)
Ещё одна жертва.))))))))

Гость||

Тапки где?

Гость||

Гость писал(a):

Что такое 'ЕГ'?)
Ёжкин Год.)

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Водитель наглухо.
Судя по видео был не пристегнут и сломал шею.

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Имя: Гость
Комментарий:

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