Происшествия

Коронавирус убил еще шесть человек в Пензенской области

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В Пензенской области зарегистрировали смерти шести пациентов с COVID-19. По сведениям регионального правительства на вторник, 18 мая, из жизни ушли три женщины (в возрасте 76, 81 и 82 года) и трое мужчин (46, 59 и 62 года).

Младший из умерших кроме коронавирусной инфекции страдал атеросклерозом. Остальные жертвы имели множественные сопутствующие заболевания. У двоих было ожирение и хроническая обструктивная болезнь легких. У одного - сахарный диабет.

Теперь в Пензенской области официально подтверждено 747 жертв COVID-19.

«Выписаны 66 человек. Итого выздоровевших - 43 754», - уточнили в пресс-службе правительства.

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