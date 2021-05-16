Соцсети: на трассе под Кузнецком загорелась фура

В воскресенье, 16 мая, в социальной сети «ВКонтакте» появились кадры пожара на трассе под Кузнецком.
Очевидец снял пылающий кузов автомобиля. Из-за пламени невозможно увидеть кабину или оценить размер грузовика. Слышны взрывы, они сопровождаются вспышками огня. Скорее всего, горит груз.
«Граница с Ульяновской областью, в сторону Самары за Кузнецком. Пробка километров 10. Время 14:15», - прокомментировал автор.
Позже появился пост с другими кадрами с места происшествия. Загоревшийся автомобиль тушит пожарный расчет.
В объектив также попал, возможно, другой участник ДТП: пользователь запечатлел на обочине накренившийся на правый бок грузовик.
В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области факт аварии подтвердили. Она произошла в границах Ульяновской области. Столкнулись три транспортных средства, есть пострадавшие.