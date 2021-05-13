Опубликовано видео момента серьезного ДТП на улице Кольцова

13.05.2021 | 17:11

В социальной сети «ВКонтакте» обнародовали видео момента ДТП, которое случилось на пересечении улиц Кольцова и Челюскина в Пензе утром в четверг, 13 мая.

По предварительным данным, в 8:25 напротив дома № 47 на улице Челюскина столкнулись «Лада-Ларгус» с 39-летним мужчиной за рулем и Hyundai Solaris под управлением 34-летней женщины.

Пострадала автолюбительница. Ее доставили в больницу.

На кадрах - улица Кольцова. Владелец регистратора двигается по направлению к Большой Арбековской. Перед ним - Hyundai. Неожиданно «Лада-Ларгус» пересекает двойную сплошную, левое крыло машины оказывается на полосе встречного движения, происходит столкновение.

В настоящий момент сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства аварии.