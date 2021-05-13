Сетевое издание|18+|Четверг|13 мая 2021|16:28
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Происшествия

В столкновении двух автомобилей на ул. Кольцова пострадала женщина

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В отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД прокомментировали аварию, которая случилась в четверг, 13 мая, на пересечении улиц Кольцова и Челюскина в Пензе.

По предварительным данным, в 8:25 напротив дома № 47 на улице Челюскина столкнулись «Лада-Ларгус» с 39-летним мужчиной за рулем и Hyundai Solaris под управлением 34-летней женщины.

Последствия ДТП запечатлели очевидцы. Снимки появились в соцсети «ВКонтакте». Судя по кадрам, автомобили столкнулись практически лоб в лоб. Оба транспортных средства получили значительные повреждения передних частей.

Из-за аварии в микрорайоне образовалась пробка.

«Травмы в ДТП получила водитель Hyundai. Женщину доставили в больницу. После оказания помощи она была отпущена», - сообщили в Госавтоинспекции.

По факту случившегося проводится проверка.

Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость||

Так ей и надо.

Гость||

Блин,встрял из за них сегодня,опоздал.Все равно,жаль тетю.Дай Бог здоровья.

Гость||

Гость писал(a):

Все равно,жаль тетю
Вообще не жаль.

Имя: Гость
Комментарий:

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