В столкновении двух автомобилей на ул. Кольцова пострадала женщина

13.05.2021 | 15:02

В отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД прокомментировали аварию, которая случилась в четверг, 13 мая, на пересечении улиц Кольцова и Челюскина в Пензе.

По предварительным данным, в 8:25 напротив дома № 47 на улице Челюскина столкнулись «Лада-Ларгус» с 39-летним мужчиной за рулем и Hyundai Solaris под управлением 34-летней женщины.

Последствия ДТП запечатлели очевидцы. Снимки появились в соцсети «ВКонтакте». Судя по кадрам, автомобили столкнулись практически лоб в лоб. Оба транспортных средства получили значительные повреждения передних частей.

Из-за аварии в микрорайоне образовалась пробка.

«Травмы в ДТП получила водитель Hyundai. Женщину доставили в больницу. После оказания помощи она была отпущена», - сообщили в Госавтоинспекции.

По факту случившегося проводится проверка.