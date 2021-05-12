Происшествия

Стало известно о судьбе двух пропавших жителей области

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В среду, 12 мая, стало известно о прекращении поисков двух пропавших жителей Пензенской области.

23-летняя жительница Кузнецка, ушедшая из дома 7 мая, найдена живой. Об этом сообщается в группе поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

По сведениям портала PenzaInform.ru, молодая женщина гостила у знакомого в Пензе и сама вернулась домой.

На той же странице в соцсети размещена информация о 38-летнем жителе Тамалы, пропавшем 10 апреля: «Найден. Погиб. Соболезнования родным и близким».

«Сообщение, что труп мужчины найден в поле в двух километрах от деревни Озерки, поступило в правоохранительные органы во вторник, 11 мая, в 18:35», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Ранее сообщалось о смерти 38-летнего пензенца, пропавшего 9 мая. Мужчину нашли в Ленинском районе, в лесополосе у Рябинового проезда.

Источник — фото vk.com/la_penza
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Гость||

Девку похоть одолела.

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