Влетел в столб: на улице Измайлова пострадал 17-летний водитель

Происшествия

Влетел в столб: на улице Измайлова пострадал 17-летний водитель
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Вечером в четверг, 15 октября, на улице Измайлова в Пензе водитель автомобиля Mazda 3 врезался в светофорный столб. Это случилось в 22:15, уточнили в областной Госавтоинспекции.

По словам очевидцев, молодой человек без прав «влетел в столб» недалеко от съезда с моста имени Капашина.

Влетел в столб: на улице Измайлова пострадал 17-летний водитель

В ГАИ уточнили: водителю 17 лет. Он и его 17-летняя пассажирка получили травмы и были госпитализированы.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

Вечером 10 октября в Пензенском районе, вблизи станции Ардым, на 9-м километре автодороги Нижний Новгород - Саратов - Ардым - Ленино, 16-летний юноша на ВАЗ-2110 сбил 18-летнего пешехода. Тот скончался от травм в машине скорой помощи.

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