Кузнечанку задержали за нарушение порядка в больнице

Происшествия

Кузнечанку задержали за нарушение порядка в больнице
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В Кузнецке 32-летняя женщина неадекватно вела себя на территории городской больницы. Женщину задержали. Инцидент произошел 12 октября.

Сотрудники Росгвардии отреагировали на срабатывание кнопки тревожной сигнализации на территории медучреждения. Они прибыли на место и увидели нетрезвую женщину, блуждавшую у здания.

Она приставала к работникам больницы, невнятно говорила и не могла объяснить, что ей нужно. На просьбы покинуть территорию кузнечанка не реагировала.

Правоохранители задержали нарушительницу общественного порядка и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, рассказали сетевому изданию «ПензаИнформ» в региональном управлении Росгвардии.

Ранее в Пензе задержали 21-летнюю девушку, которая устроила дебош в торговом центре. Она была дезориентирована, не помнила, что с ней случилось накануне, и стала вести себя агрессивно в ответ на предложение помощи.

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