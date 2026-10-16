В Городищенском районе женщина-водитель пострадала в ДТП

Утром в пятницу, 16 октября, в Городищенском районе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием двух отечественных автомобилей.

На 714-м километре трассы М-5 в селе Нижняя Елюзань столкнулись «Лада-Гранта» и «Лада-Калина».

Сигнал об аварии в 9:05 поступил в областной пожарно-спасательный центр. На место выехали 4 сотрудника.

Женщина - водитель «Калины» - получила травмы, но от предложенной госпитализации отказалась.

«Спасателями проведен комплекс мероприятий: выполнена стабилизация транспортных средств, произведено отключение аккумуляторной батареи, организовано ограждение места ДТП. Необходимость в деблокировании участников аварии отсутствовала», - рассказали в ППСЦ.