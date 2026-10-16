В Каменке в ДТП погиб 70-летний пенсионер

Происшествия

В Каменке в ДТП погиб 70-летний пенсионер
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В Каменке сотрудники ГАИ разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП на улице Садовой.

По предварительным данным, в 19:00 четверга, 15 октября, 38-летний водитель автомобиля «Лада-Приора» сбил 70-летнего пешехода.

От полученных травм пенсионер скончался на месте.

По факту случившегося начали проверку, сообщили в областной ГАИ.

11 октября в Пензенском районе также случилось смертельное ДТП с участием пешехода. На 9-м километре автодороги Нижний Новгород - Саратов - Ардым - Ленино (вблизи станции Ардым) 16-летний водитель ВАЗ-2110 сбил 18-летнего юношу. Тот умер в машине скорой помощи.

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