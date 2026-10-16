В Пензе разыскивают очевидцев ДТП с ребенком на улице Ягодной

В Пензе ищут свидетелей дорожно-транспортного происшествия с участием ребенка-пешехода, которое случилось 23 сентября на улице Ягодной (Ахуны).

По предварительным данным, в 15:00 напротив дома № 21 неизвестный водитель сбил девочку 2015 года рождения и скрылся с места аварии.

Ребенок получил травмы.

Очевидцев убедительно просят позвонить в ГАИ по телефонам: 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04, 59-90-47 - или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181.

Ранее сообщалось, что в областном центре также ищут свидетелей ДТП на улицах Подольской (14 октября тут сбили 39-летнюю женщину), Лазо (26 августа здесь пострадала 16-летняя девушка) и Новоселов (8 августа под колеса попал 23-летний юноша).