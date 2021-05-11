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Происшествия

В полиции прокомментировали гибель 38-летнего пензенца

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В пресс-службе регионального УМВД России прокомментировали информацию о гибели 38-летнего пензенца. Ранее волонтеры вели его розыск.

Горожанин пропал 9 мая. 10-го числа на странице пензенского отделения поискового отряда «Лиза Алерт» появилась запись «Найден, погиб».

Как рассказали сетевому изданию «ПензаИнформ» правоохранители, мужчину нашли мертвым в Ленинском районе, в лесополосе у Рябинового проезда. Сообщение поступило в 19:30.

«Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. По факту случившегося проводится проверка», - добавила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Евгения Воеводина.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Горожанин пропал 9 мая. 10-го числа
Думал это тот, которого вы застрелили, расчленили и сожгли.

Имя: Гость
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