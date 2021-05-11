В полиции прокомментировали гибель 38-летнего пензенца

11.05.2021 | 10:50

В пресс-службе регионального УМВД России прокомментировали информацию о гибели 38-летнего пензенца. Ранее волонтеры вели его розыск.

Горожанин пропал 9 мая. 10-го числа на странице пензенского отделения поискового отряда «Лиза Алерт» появилась запись «Найден, погиб».

Как рассказали сетевому изданию «ПензаИнформ» правоохранители, мужчину нашли мертвым в Ленинском районе, в лесополосе у Рябинового проезда. Сообщение поступило в 19:30.

«Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. По факту случившегося проводится проверка», - добавила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Евгения Воеводина.