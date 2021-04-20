Происшествия

В Пензенской области пропал 38-летний житель Тамалы

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В Пензенской области разыскивают жителя Тамалы Александра Федоровича Елисеева. Место нахождения 38-летнего мужчины неизвестно с 10 апреля.

Объявление о розыске появилось на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Елисеев имеет рост 165 см, худощавое телосложение, русые волосы, карие глаза. Он был одет в черную куртку с капюшоном, синие спортивные штаны, черные резиновые сапоги.

Особой приметой мужчины является борода.

Всех, кто располагает информацией об Александре Елисееве, просят позвонить по телефону горячей линии 8(800) 700-54-52 или 112.

В пресс-службе УМВД России по Пензенской области располагают несколько иными сведениями о дате исчезновения тамалинца. Там рассказали, что заявление о пропаже мужчины поступило в понедельник, 19 апреля, от его брата. Он указал, что Александр Елисеев ушел из дома на улице Заводской в Тамале 17 апреля с 8:00 до 12:00.

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Источник — фото vk.com/la_penza
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Гость||

Так с 10 или 17 апреля?

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