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Происшествия

Пензенцы обсуждают «инцидент» с зацепером на улице Аустрина

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Во вторник, 11 мая, в социальной сети Instagram появилось предупреждение о неадекватном водителе на улице Аустрина в Пензе.

К посту прикреплено видео, на котором запечатлена двигающаяся легковушка. Со стороны водителя за дверь цепляется мужчина, судя по всему, пытающийся вмешаться в управление машиной. Однако сидящий за рулем не останавливается, а едет дальше.

«На Аустрина произошел инцидент. Будьте осторожней. Водитель явно находится в неадекватном состоянии! Уже 3 раза чуть не врезался во впереди едущую машину. Мужчина спрыгнул после кольца в районе автосалона «Лада». Мужчина на авто двигается в сторону Бессоновки», - написано в посте.

Комментатор предположил, что водитель, возможно, попытался уехать с места ДТП. Также пользователи посоветовали сообщить о случившемся в Госавтоинспекцию.

«Уже. Поймали», - ответил участник обсуждения.

В отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД России сетевому изданию «ПензаИнформ» пояснили, что в дежурную часть информация об инциденте пока не поступала.

Источник — видео instagram.com/sova_penza_avto
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