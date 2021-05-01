Происшествия

В сгоревшем на Коммунистической доме не было электричества

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Жарким выдался предпраздничный вечер во дворе домов на стыке улиц Ворошилова и Коммунистической. Затерявшийся среди пятиэтажек деревянный дом охватило пламя.

«К месту пожара были направлены подразделения в количестве 3 единиц техники и 15 человек личного состава. Сгорела кровля и выгорело внутри деревянного дома на площади 80 квадратных метров», - сообщила начальник пресс-службы ГУ МЧС Росси по Пензенской области Анна Шупилова.

Стены обуглились, а вот табличку с адресом дома огонь практически не тронул. Только искать это строение никто не будет: уже несколько лет оно заброшено. Кое-кого сюда притягивало как магнитом.

«Туда и ребятишки залезали. Может, специально подожгли», - предположила местная жительница.

Причины вечернего ЧП установят эксперты-дознаватели. Дом уже давно отключили от электросетей. Населению окрестных домов интересно, кто будет разгребать руины.

«Никто как бы не несет ответственности, потому что дом вроде как частный», - пояснила женщина.

От пепелища до детской площадки - всего несколько шагов.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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До детской площадки,Я ЖЕ МАТЬ

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