Происшествия

Прокуратура проверит «Буртасы» после травмирования ребенка

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Пензенская прокуратура организовала проверку по факту травмирования ребенка во дворце спорта «Буртасы» в четверг, 29 апреля.

«По предварительным данным, около 18:00 7-летняя девочка забралась на стойку. При попытке матери вернуть ее на пол ребенок упал вместе с предметом мебели, получил травму ноги и был доставлен в медицинский стационар», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

По имеющимся данным, у девочки констатировали перелом двух костей, в тот же день ей провели операцию.

Ранее уточнялось, что конструкция стояла у стены и не была закреплена. После происшествия сотрудники учреждения выставили около тумбы ограждение с объявлением «Не подходить». В настоящее время тумбы на месте нет.

Прокуратура проверит соблюдение требований безопасности пребывания детей на спортивном объекте и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.

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Источник — фото № 1 epp.genproc.gov.ru/web/proc_58
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Гость||

Мать не следила, а виноваты другие. Хорошие времена...

Гость||

Гость писал(a):

Мать не следила, а виноваты другие. Хорошие времена...
причем тут следила или не следила? чп произошло в спортивном центре, где там мать должна была следить? пусть чинаши и спортослуги отвечают

Гость||

Матери там вообще не должно было быть.

Гость||

Ты дурак (дура)? В магазине значит продавцы должны следить, в цирке - клоуны, в автобусе водитель или кондуктор, на улице милиционер, а дома кошка. А ТП в это время будет в инстаграмме или еще хзг лайки собирать

Гость||

Название такое Буртасы, лучше б Русалочкой назвали, всё одно вымышленное нечто, симпатичной наружности.

Гость||

Ты дурак (дура)... У троллей обострение.

Гость||

а для чего там эта тумба стоит посреди дороги??

Гость||

Тролль-дурак( дура), ты в детском саду и школе с ребенком находишься? Или у тебя детей нет, ты просто так злобствуешь.

Гость||

Гость писал(а):

> Гость писал(a):

Мать не следила, а виноваты другие. Хорошие

> времена...

причем тут следила или не следила? чп произошло в

> спортивном центре, где там мать должна была следить? пусть чинаши и

> спортослуги отвечают

А кто, простите, должен следить за ее ребенком, которого она привела туда? Уборщица? Гардеробщица? ЧП произошло в коридоре, а не на занятиях в спорт. зале, где за детей отвечает тренер! Отличная логика- я дите привела и смотрите за ним кто хотите, пока они бесятся в коридоре!

Гость||

У нас все проверяют, только до реальных мошенников дела нет. Их же по настоящему искать надо.

Гость||

Яжмамаша и вернула дитятко на пол вместе со стойкой, а теперь виноватых ищут.

Гость||

Где там тумба ? Они кулаком и ногой колотят по стоящим там автоматом,это как - ничего ? Шкафчики там, так если на них повиснуть - он свалится.Детей,надо воспитывать.

Гость||

что творится!!, Мать не уследила, а работники виноваты

Гость||

Гость писал(a):

Гость|30.04.2021 13:25|

Тролль-дурак( дура), ты в детском саду и школе с ребенком находишься? Или у тебя детей нет, ты просто так злобствуешь.

Ты дебил что ли? Глаза свои разуй и прочитай, что мамаша привела ребенка и находилась там с ним Вместе с ребенком была! Понял, своим макетом мозга? Кто там должен за ее ребенком смотреть? Директор что ли или надзиратель? Совсем вырождаются умные люди, дебилов все больше и больше

Гость||

А какие меры применяются в отношении МАМОЧКИ? Опять полное попустительство?

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Имя: Гость
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