Прокуратура проверит «Буртасы» после травмирования ребенка

30.04.2021 | 12:57

Пензенская прокуратура организовала проверку по факту травмирования ребенка во дворце спорта «Буртасы» в четверг, 29 апреля.

«По предварительным данным, около 18:00 7-летняя девочка забралась на стойку. При попытке матери вернуть ее на пол ребенок упал вместе с предметом мебели, получил травму ноги и был доставлен в медицинский стационар», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

По имеющимся данным, у девочки констатировали перелом двух костей, в тот же день ей провели операцию.

Ранее уточнялось, что конструкция стояла у стены и не была закреплена. После происшествия сотрудники учреждения выставили около тумбы ограждение с объявлением «Не подходить». В настоящее время тумбы на месте нет.

Прокуратура проверит соблюдение требований безопасности пребывания детей на спортивном объекте и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.