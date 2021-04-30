В «Буртасах» на семилетнего ребенка упала тумба

30.04.2021 | 11:38

Вечером в четверг, 29 апреля, около 18:30 во дворце спорта «Буртасы» случилось ЧП: на 7-летнего ребенка в фойе упала громоздкая тумба.

Конструкция стояла у стены и не была закреплена.

Девочку госпитализировали, врачи диагностировали у нее перелом двух костей, провели операцию.

После происшествия сотрудники спортивного учреждения выставили около тумбы ограждение с объявлением «Не подходить».

«Ребенку уже лучше, мы не имеем никаких претензий ни к кому», - отметила мать девочки.