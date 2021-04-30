Происшествия

В «Буртасах» на семилетнего ребенка упала тумба

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Вечером в четверг, 29 апреля, около 18:30 во дворце спорта «Буртасы» случилось ЧП: на 7-летнего ребенка в фойе упала громоздкая тумба.

Конструкция стояла у стены и не была закреплена.

Девочку госпитализировали, врачи диагностировали у нее перелом двух костей, провели операцию.

После происшествия сотрудники спортивного учреждения выставили около тумбы ограждение с объявлением «Не подходить».

«Ребенку уже лучше, мы не имеем никаких претензий ни к кому», - отметила мать девочки.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

на 7-летнего ребенка в фойе упала громоздкая тумба.

Конструкция стояла у стены и не была закреплена.

Девочку госпитализировали, врачи диагностировали у нее перелом двух костей, провели операцию.

penzainform.ru писал(a):
мы не имеем никаких претензий ни к кому», - отметила мать девочки.
Невероятно.

Гость||

Да потому что родители адекватные, скорее всего видели, что тумба упала не сама по себе.

Гость||

Прокуратура и трудовая сейчас Старкина порвут !

Гость||

Почему тумба не была прикреплена?Девочке крепкого здоровья,а виновные за халатность должны понести наказание!

Гость||

Мельниченко не выезжал на ЧП?

Гость||

Капец, ребенок с травмой, боль и мучения, а родители всех простили, значит сами виноваты, мамка не следила за дитем, а в телефоне сидела, клуха!

Гость||

Вы бы видели, как дети в фойе,ожидая начала своих занятий, гоняются друг за другом, бегают, теряя тапки, залезают и прячутся в гардеробной, когда она пустует- а там,между прочим, дверца, которая может и пальцы прихлопнуть, и редкая мама сделает замечание своему ребенку, а уж если найдется та, которая остановит за руку и усадит рядом с собой- это вообще из области фантастики! Девочке, конечно, выздоровления полного и без последствий в дальнейшем, но тов. родители- следите за своими детьми!!!

Гость||

Что за тумбы и почему такая неустойчивая? Почему в общественном месте стоит сей девайс? То детей в бассейнах травят, то тумбочки детям ноги ломают.

Гость||

Тумбы сами по себе не падают.

Гость||

Гость писал(a):

Прокуратура и трудовая сейчас Старкина порву
и давно пора. там организован нелегальный бизнес по продаже пропусков в бассейн в обход кассы. нормальные люди покупают билеты и абонементы через кассу, а некоторые несут деньги или подарки напрямую старкину и некоей мадам городничевой (еще одна тамошняя начальница) - тем им выдают пропуска от своего имени. в результате денешки мимо спортивного учреждения - вот у них все и падает

Имя: Гость
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