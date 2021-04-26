Объявленная в розыск 64-летняя пензячка погибла на трассе М5

Объявленную в розыск 64-летнюю жительницу Пензы нашли погибшей. Выяснилось, что горожанка, о местонахождении которой не было информации с 18 апреля, стала жертвой ночного ДТП.
Авария произошла 20 апреля на 646-м километре трассы М5 в Железнодорожном районе Пензы в 1:05. Женщина была сбита и погибла на месте от полученных травм.
Некоторое время личность пензячки оставалась неизвестной. В опознании погибшей правоохранители попросили помочь жителей области.
«В настоящее время личность женщины установили. Выясняются обстоятельства ДТП, в котором она погибла», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.
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