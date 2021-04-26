Объявленная в розыск 64-летняя пензячка погибла на трассе М5

26.04.2021 | 12:19

Объявленную в розыск 64-летнюю жительницу Пензы нашли погибшей. Выяснилось, что горожанка, о местонахождении которой не было информации с 18 апреля, стала жертвой ночного ДТП.

Авария произошла 20 апреля на 646-м километре трассы М5 в Железнодорожном районе Пензы в 1:05. Женщина была сбита и погибла на месте от полученных травм.

Некоторое время личность пензячки оставалась неизвестной. В опознании погибшей правоохранители попросили помочь жителей области.

«В настоящее время личность женщины установили. Выясняются обстоятельства ДТП, в котором она погибла», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.