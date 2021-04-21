Жителей Пензенской области просят помочь опознать жертву ДТП

21.04.2021 | 10:24

Сотрудники полиции обращаются к жителям Пензенской области за содействием в установлении личности женщины, погибшей в ДТП.

Авария произошла 20 апреля в 1:05 на трассе М5 в Железнодорожном районе Пензы. На 646-м километре дороги неизвестный водитель автомобиля, двигаясь со стороны Москвы в направлении Самары, наехал на женщину. Она скончалась на месте от полученных травм.

Погибшей на вид 40 лет. Она была одета в темную куртку, серые штаны, черные кроссовки без световозвращающих элементов.

«Ко всем, кто обладает какой-либо информацией о личности погибшей, просьба сообщить по телефонам: 598-002, 598-003 или 02», - обращается к населению пресс-служба УМВД России по Пензенской области.