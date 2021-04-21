Происшествия

Жителей Пензенской области просят помочь опознать жертву ДТП

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Сотрудники полиции обращаются к жителям Пензенской области за содействием в установлении личности женщины, погибшей в ДТП.

Авария произошла 20 апреля в 1:05 на трассе М5 в Железнодорожном районе Пензы. На 646-м километре дороги неизвестный водитель автомобиля, двигаясь со стороны Москвы в направлении Самары, наехал на женщину. Она скончалась на месте от полученных травм.

Погибшей на вид 40 лет. Она была одета в темную куртку, серые штаны, черные кроссовки без световозвращающих элементов.

«Ко всем, кто обладает какой-либо информацией о личности погибшей, просьба сообщить по телефонам: 598-002, 598-003 или 02», - обращается к населению пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

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Источник — фото пресс-службы УМВД России по Пензенской области
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Гость||

я бы не стал помогать полиции

Гость||

Гость писал(a):

я бы не стал помогать полиции
причем тут полиция, идиот, погиб человек, может его родственники ищут

Гость||

я не могу опознать без портрета

Гость||

Гость писал(a):

причем тут полиция, идиот, погиб человек, может его родственники ищут
может быть, но это их проблемы

Гость||

penzainform.ru писал(a):

черные кроссовки без световозвращающих элементов
т.е. кроссовки, по характеристикам, делятся на - со световозвращающими элементами, и без них, да?

Гость||

Гость писал(a):

может быть, но это их проблемы
к сожалению но это так, может еще кто нибудь из старых поколений что то скажут если видели, но и они большинство заняты своими проблемами и нет никому дела до чужой беды

Гость||

Гость писал(a):

я бы не стал помогать полиции
Вор в законе что ли? На урок иди, звонок уж прозвенел, мамкин бродяга)

Гость||

Гость писал(a):

Вор в законе что ли? На урок иди, звонок уж прозвенел, мамкин бродяга)
причем тут вор то????? не знал что ли рассказал ментам что то ты первый кандидат на кого повесят или попридержат до выяснения в лучшем случае

Имя: Гость
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